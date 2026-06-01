«Савушкин» выпустил кисломолочные напитки Teos Pro на основе сывороточного белка. Их отличает высокое содержание белка и отсутствие сахара. Новинки скоро поступят в магазины по всей Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, кисломолочные Teos Pro представлены тремя вкусами: грейпфрут, ананас-кокос и черника-малина. В одной порции – 30 граммов белка и 8 незаменимых аминокислот.

Новинки созданы для людей, ведущих активный образ жизни. Они дополняют линейку ранее запущенных молочных коктейлей.

«Запуская кисломолочный Teos Pro, мы стремились дать потребителю не только свободу выбора системы питания или графика тренировок, – отмечают в компании «Савушкин». – Наша команда разрабатывала линейку в тесном сотрудничестве с экспертами-нутрициологами. Мы с самого начала включили в нее продукты с разным функционалом, с которыми осознанный и профессиональный подход к питанию доступен каждому в зависимости от персональных целей».

Молочный коктейль на основе концентрата молочного белка стал хитом благодаря эффекту длительного насыщения. В свою очередь кисломолочный Teos Pro содержит «быстрый» сывороточный белок и ферментированную основу, что делает его оптимальным вариантом для моментального восстановления мышц после нагрузок. Он позволяет точечно управлять своим рационом, выбирая между продуктами «быстрого» и «медленного» действия.

Кисломолочные Teos Pro выпускают без добавления жира и сахара. Их можно пить утром сразу после пробуждения или в первые 30 минут после тренировки для быстрого «ремонта» мышц. Подходят людям с чувствительным пищеварением: ферментированная основа коктейля усваивается значительно легче классического молока.

«Савушкин» – крупнейший производитель молочной продукции в Беларуси. Входящий в его портфель бренд Teos известен своими густыми высокобелковыми йогуртами. Линейка включает натуральные продукты без сахара и десертные варианты с натуральными фруктово-ягодными наполнителями.