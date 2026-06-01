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Экономика РБ
«ГОРИЗОНТ» И «БЕЛДЖИ» ЗАПУСКАЮТ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ
16:16 12.06.2026
«ГОРИЗОНТ» и «БЕЛДЖИ» запускают проект по развитию автомобильной электроники, сообщает пресс-служба Минпрома.
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между холдингом «ГОРИЗОНТ» и СЗАО «БЕЛДЖИ» прошла сегодня.
Как подчеркнул министр промышленности Андрей Кузнецов, это важный этап развития промышленной кооперации, направленный на поэтапное увеличение уровня локализации автомобильных компонентов.
Документ предусматривает расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей. Речь идет о ключевых элементах цифровой архитектуры — панели приборов, мультимедийном дисплее и блоке управления.
Выход на серийное производство намечен на начало 2027 года.
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