Экономика РБ

«ГОРИЗОНТ» И «БЕЛДЖИ» ЗАПУСКАЮТ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ

16:16 12.06.2026 «ГОРИЗОНТ» и «БЕЛДЖИ» запускают проект по развитию автомобильной электроники, сообщает пресс-служба Минпрома. Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между холдингом «ГОРИЗОНТ» и СЗАО «БЕЛДЖИ» прошла сегодня. Как подчеркнул министр промышленности Андрей Кузнецов, это важный этап развития промышленной кооперации, направленный на поэтапное увеличение уровня локализации автомобильных компонентов. Документ предусматривает расширение взаимодействия в сфере производства мультимедийных систем для автомобилей. Речь идет о ключевых элементах цифровой архитектуры — панели приборов, мультимедийном дисплее и блоке управления. Выход на серийное производство намечен на начало 2027 года.