Экономика РБ

НА БАЗЕ ХОЛДИНГА «ГОРИЗОНТ» СОЗДАН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОБОТИЗАЦИИ

15:30 12.06.2026 Совместный образовательно-научный центр в сфере роботизации, автоматизации и современных производственных технологий создан на базе холдинга «ГОРИЗОНТ», сообщает пресс-служба Минпрома. Соглашение о его создании подписали генеральный директор холдинга «Горизонт» Юрий Предко и ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш. Новый центр станет современной площадкой для подготовки инженеров, конструкторов, программистов, специалистов по автоматизации производственных процессов и промышленной робототехнике. Направления деятельности центра: формирование практико-ориентированных компетенций; реализация совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; ускоренное внедрение инновационных разработок в реальное производство.