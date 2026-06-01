|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА БАЗЕ ХОЛДИНГА «ГОРИЗОНТ» СОЗДАН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОБОТИЗАЦИИ
15:30 12.06.2026
Совместный образовательно-научный центр в сфере роботизации, автоматизации и современных производственных технологий создан на базе холдинга «ГОРИЗОНТ», сообщает пресс-служба Минпрома.
Соглашение о его создании подписали генеральный директор холдинга «Горизонт» Юрий Предко и ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.
Новый центр станет современной площадкой для подготовки инженеров, конструкторов, программистов, специалистов по автоматизации производственных процессов и промышленной робототехнике.
Направления деятельности центра: формирование практико-ориентированных компетенций; реализация совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; ускоренное внедрение инновационных разработок в реальное производство.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2026
Курсы в банках
на 12.06.2026
Конвертация в банках
на 12.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте