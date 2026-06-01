В индустриальном парке «Великий камень» 11 июня 2026 года зарегистрированы новые резиденты – ООО «ФАРМЛЭНД ВК» и ООО «ГенЭво».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, предприятие с белорусско-российским капиталом «ФАРМЛЭНД ВК» создаст современное производство инфузионных растворов, широко применяемых в учреждениях здравоохранения. В выпуске продукции будут использоваться инновационные автоматизированные линии и системы контроля качества.

ООО «ГенЭво» с белорусским капиталом создает интегрированную научно-производственную платформу, объединяющую разработку и промышленный выпуск продуктов для молекулярно-генетических и геномных исследований. Проект предусматривает внедрение автоматизированных и цифровых решений для управления лабораторными и производственными процессами.

Таким образом, на текущую дату в индустриальном парке зарегистрированы 167 резидентов.