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Экономика РБ
НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
13:46 12.06.2026
В индустриальном парке «Великий камень» 11 июня 2026 года зарегистрированы новые резиденты – ООО «ФАРМЛЭНД ВК» и ООО «ГенЭво».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, предприятие с белорусско-российским капиталом «ФАРМЛЭНД ВК» создаст современное производство инфузионных растворов, широко применяемых в учреждениях здравоохранения. В выпуске продукции будут использоваться инновационные автоматизированные линии и системы контроля качества.
ООО «ГенЭво» с белорусским капиталом создает интегрированную научно-производственную платформу, объединяющую разработку и промышленный выпуск продуктов для молекулярно-генетических и геномных исследований. Проект предусматривает внедрение автоматизированных и цифровых решений для управления лабораторными и производственными процессами.
Таким образом, на текущую дату в индустриальном парке зарегистрированы 167 резидентов.
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