Экономика РБ

МИНЭКОНОМИКИ 13 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

13:20 12.06.2026 Заместитель министра экономики Абраменко Алеся Николаевна 13 июня 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Союзное государство, Евразийский экономический союз». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.