Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь принят законопроект об исполнении бюджета ФСЗН за 2025 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, финансирование всех социальных обязательств перед гражданами за счет бюджета фонда в 2025 году обеспечено своевременно и в полном объеме.

Доходы бюджета фондаза 2025 год сложились в сумме 36,2 млрд. рублей. Рост по сравнению с 2024 годом - 18,2 процента.

Основным источником доходов бюджета фонда являются обязательные страховые взносы – 92,3 процента всех поступлений или 33,4 млрд.рублей.

Субвенция для обеспечения сбалансированности бюджета фонда не привлекалась.

Расходыбюджета фондаза 2025 год составили 32,6 млрд. рублей.

Основная сумма расходов приходится на выплату пенсий – 26,1 млрд.рублей или80,1% от расходной части бюджета фонда.Получателями пенсий являлся каждый четвертый житель страны.

В прошедшем году перерасчет трудовых пенсий производился дважды: с 1 февраля – на 10% и с 1 сентября – на 5%.

Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышение к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

По итогам 2025 года в целом по республике средний размер пенсий составил 942,1 рубль.

Темп роста к предыдущему году составил 115,6 процента, в реальном выражении – 108,3 процента.

На выплату всех видов пособий в 2025 году было направлено 6,1 млрд. рублей или 18,6 процента всех расходов бюджета фонда.

1. Пособия семьям, воспитывающим детей - 3,7 млрд. рублей, из них 2 млрд.рублей - пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

2. Пособия по временной нетрудоспособности –2 млрд.рублей

В 2025 году органами Фонда проведено более 2,6 тыс. проверок и контрольных мероприятий в отношении плательщиков обязательных страховых взносов.

Сумма доначисленных взносов на суммы выплат, связанных с выплатой заработной «в конвертах», составила 79,6 млн.рублей в отношении 1010 субъектов хозяйствования по 19,7 тыс. работникам.

К административной ответственности за нарушение законодательства о государственном социальном страховании привлечено 22,8 тыс. должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафов составила 0,8 млн. рублей, которые поступили в бюджет Фонда в полном объеме.