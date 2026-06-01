11 июня на Минском автомобильном заводе (МАЗ) состоялся семинар Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) по вопросам применения положений постановления Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, в рамках семинара представители БУТБ провели презентацию возможностей использования биржевого механизма в закупочной деятельности МАЗ и ответили на вопросы работников предприятия, касающиеся юридических и практических аспектов приобретения товаров, работ и услуг на биржевых торгах.

В качестве экспертов на мероприятии выступили руководители секций лесопродукции, металлопродукции, перспективных биржевых товаров и промышленных и потребительских товаров БУТБ.

Согласно данным БУТБ, МАЗ входит в число активных пользователей биржевой площадки. По итогам 5 месяцев 2026 г. сумма биржевых сделок, заключенных предприятием, выросла на 16% год к году. В структуре закупок МАЗ преобладала продукция промышленного и потребительского назначения, на которую пришлось 64% всех сделок в стоимостном выражении.