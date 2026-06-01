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Экономика РБ
ИЗ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ BR3,6 МЛН НА РЕСТАВРАЦИЮ ХРАМОВ В ЖИРОВИЧАХ И БУДСЛАВЕ
10:39 12.06.2026
Из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3,66 млн рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационные работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Соответствующее распоряжение подписал 11 июня Глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Президента.
Реставрация иконостаса Успенского собора в Жировичах при поддержке средств фонда Президента Беларуси начата в 2025 году. К настоящему времени полностью отреставрирована верхняя секция иконостаса 1670 года. В 2026 году порядка 3,4 млн рублей будет перечислено на продолжение реставрационных мероприятий на оставшихся элементах иконостаса.
Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси из фонда Президента будет выделено более 260 тыс. рублей на проведение первостепенных работ в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе, включая разработку документации по усилению фундаментов, стен, сводов и подпружных арок.
Реализация проектов внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси.
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