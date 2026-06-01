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Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ АГРАРИИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПО ПЕРВОМУ УКОСУ ТРАВ НА 71%


10:16 12.06.2026

В хозяйствах страны активными темпами продолжается кормозаготовительная кампания.

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 12 июня 2026 года, первый укос трав проведен на площади 1 млн. 5 тыс. гектаров, что составляет 71% от плана. С полей вывезено уже 84% от скошенных трав.

Текущие темпы полевых работ значительно превышают прошлогодние показатели.

Параллельно со сбором трав в республике идет интенсивная закладка сенажа, которого на данный момент заготовлено 4 млн. 952 тысячи тонн, или 35% от общереспубликанского плана. В разрезе регионов наибольший объем обеспечили аграрии Минской области, заложившие 1 млн. 256 тысяч тонн корма (36% от своего задания). За ними следуют сельхозорганизации Брестской области с показателем 1 млн 112 тысяч тонн (37%) и Гродненщины, где накоплено 980 тысяч тонн сенажа (36%). Ближе всех к выполнению прогнозного показателя подошла Могилевская область, которая выполнила план на 39%, заготовив 646 тысяч тонн. В Гомельской области заложено 533 тысячи тонн (35%), а замыкает список Витебский регион, где собрано 424 тысячи тонн сенажной массы, что составляет 22% от плана.

Кроме сенажа, сельхозорганизации формируют запасы и других видов качественных кормов. На отчетную дату заготовлено 51 тысяча тонн сена (7% от задания) и 192 тысячи тонн силоса (1% от плана). Таким образом, общий объем заготовленных травяных кормов достиг 1 млн 459 тысяч тонн кормовых единиц, или 14% от необходимого технологического плана.

Залогом высокой продуктивности угодий и успешного проведения всего цикла работ стало своевременное обеспечение полей питательными элементами. Под яровой сев в стране накоплено 919 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений. Готовность по азотным, фосфорным и калийным группам практически стопроцентная — план выполнен на 98%.
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