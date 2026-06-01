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Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УСИЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ
10:02 12.06.2026
Правительством принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму, сообщает пресс-служба ведомства.
Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Правительства, предусматривающее:
передачу гуманитарно-образовательного республиканского унитарного предприятия «Центр международных связей» из подчинения Минобразования в подчинение Национального агентства по туризму;
переименование данного предприятия в РУП «Центр развития туризма и международных связей»;
усиление потенциала Национального агентства по туризму по выполнению возложенных на него
задач организационно-технического, информационного и методического характера.
Планируется усилить работу РУП «Центр развития туризма и международных связей» в продвижении туристического продукта Республики Беларусь на внутреннем и внешнем рынке, а также повысить эффективность его профильной экономической деятельности.
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