Экономика РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УСИЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ

10:02 12.06.2026 Правительством принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму, сообщает пресс-служба ведомства. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Правительства, предусматривающее: передачу гуманитарно-образовательного республиканского унитарного предприятия «Центр международных связей» из подчинения Минобразования в подчинение Национального агентства по туризму; переименование данного предприятия в РУП «Центр развития туризма и международных связей»; усиление потенциала Национального агентства по туризму по выполнению возложенных на него задач организационно-технического, информационного и методического характера. Планируется усилить работу РУП «Центр развития туризма и международных связей» в продвижении туристического продукта Республики Беларусь на внутреннем и внешнем рынке, а также повысить эффективность его профильной экономической деятельности.