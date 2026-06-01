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Экономика РБ


МТЗ ПОСЕТИЛ 100-ТЫСЯЧНЫЙ ТУРИСТ


09:59 12.06.2026

Минский тракторный завод принял 100-тысячного промышленного туриста. Им стал учащийся столичной гимназии № 20 Алекс Борисов-Минтюк, передает корреспондент «Трактор.бел».

«Сегодня у вас была необычная экскурсия. Так получилось, что среди вас, ребята, оказался 100-тысячный турист нашего предприятия. Счастливчиком стал Алекс Сергеевич Борисов-Минтюк. От лица генерального директора Минского тракторного завода и от всех тракторостроителей поздравляем! Вы вошли в историю МТЗ. Приходите к нам еще на экскурсии и, конечно, в будущем на работу», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела идеологической и информационной работы ОАО «МТЗ» Евгений Сальников. Он вручил 100-тысячному туристу памятный сертификат и подарки от бренда BELARUS TRACTORS.

«На МТЗ я впервые. Особенно впечатлило, что по заводу постоянно ездят тракторы. Раньше я таких не видел», — поделился эмоциями юбилейный турист. Алекс признался, что мечтает стать строителем и совмещать это с блогерством, а порадовать неожиданным сюрпризом маму и дедушку стало для него отдельным удовольствием.

Педагог Татьяна Знак, сопровождавшая группу, раскрыла небольшой секрет: поначалу мальчик не горел желанием осматривать заводские цеха.

«А сейчас ребенок счастлив. Это особенное событие не только для завода, но и для всей нашей гимназии. Вообще на экскурсии по вашему предприятию возим детей часто. Эмоции у всех самые положительные. Ребят впечатляет техника, люди, которые здесь работают, сама территория. Практически после каждой экскурсии находятся те, кто говорит, что хотел бы прийти сюда работать», — поделилась сотрудница гимназии.
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