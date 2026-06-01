Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил государственное научное учреждение "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси, сообщает пресс-служба Правительства.

Премьер-министр ознакомился с разработками института, посетил экспериментально-производственный участок, где увидел экспериментальное производство компонентов электропривода, а также побывал в отраслевой лаборатории, занимающейся исследованиями, проектированием и испытаниями техники.

Глава Правительства поставил задачу по совершенствованию работы Объединенного института машиностроения НАН Беларуси. Институт должен выполнять функции республиканского экспертного центра в сфере машиностроения. Один из приоритетов - активизация разработок и испытаний беспилотного наземного транспорта. В первую очередь - для роботизации сельского хозяйства. Речь идет о точном земледелии, где беспилотные тракторы начнут внедряться значительно активнее.

Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси - значимый научный центр в стране в области машиноведения. Его работа направлена на научное обеспечение деятельности отечественных предприятий машиностроения. Исследования и разработки института включают работы по созданию новых и совершенствованию серийных базовых компонентов и конструкций техники МАЗ, БЕЛАЗ, "Белкоммунмаш", МЗКТ, МТЗ, созданию электронных управляющих и диагностических систем, отечественных электротехнологий для транспорта, проблем надежности и качества машин, новых материалов и технологий.

Институт состоит из шести научно-технических и инжиниринговых центров: республиканский компьютерный центр машиностроительного профиля, НТЦ "Сельскохозяйственное машиностроение", НТЦ "Карьерная техника", НТЦ "Технологии машиностроения и технологическое оборудование", НИЦ "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин", НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин". Республиканский компьютерный центр машиностроительного профиля нацелен на решение ключевой задачи: развитие и повышение эффективности выполнения работ по использованию современных компьютерных технологий в области машиностроения. Специалисты центра выполняют научные исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по основным направлениям: промышленный дизайн, конструирование, расчеты прочности, долговечности, динамики и кинематики конструкций, компьютерное моделирование и виртуальные испытания, системы управления транспортных средств, исследовательские и виртуальные сертификационные испытания машин и компонентов. Структура центра объединяет отдел промышленного дизайна, отдел перспективных разработок, отдел моделирования и виртуальных испытаний, лабораторию механики износоусталостного повреждения.

Основными задачами научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" являются реализация крупных научно-исследовательских работ, опытно-промышленная апробация и внедрение в производство результатов разработок в области систем тягового электропривода и систем управления верхнего уровня. В состав центра входят: отраслевая лаборатория по исследованиям, проектированию и испытаниям электромобилей и базовых компонентов электропривода, отдел промышленной робототехники, отдел проектирования электромеханических компонентов, отдел интеллектуальных систем управления, экспериментально-производственный участок. Основные направления деятельности: расчеты, моделирование, проектирование и испытания электрических силовых установок мобильных машин (электродвигатели, инверторы, редукторные узлы, силовая и управляющая электроника, накопители электрической энергии), разработка алгоритмического и программного обеспечения управления компонентами электромеханических и гибридных силовых установок, компьютерное моделирование беспилотных технологических машин, манипуляторов и мобильных роботов.

Финансово-хозяйственная деятельность института характеризуется как стабильная. Общий объем выполненных работ за 2021-2025 годы вырос в 1,7 раза (с 11,6 млн рублей до 19,3 млн рублей).

В числе значимых разработок института за 2021-2025 годы - комплексная методика цифрового проектирования конструкций транспортных средств на основе методов и средств компьютерного моделирования, виртуальных испытаний и технологий расширенной реальности; методология оценки остаточного ресурса зубчатых передач трансмиссионных систем, базирующаяся на анализе вибрационных процессов в механизме; бортовая система автоматизированной оценки технического состояния редукторов мотор-колес самосвалов БЕЛАЗ с беспроводной передачей диагностических данных на сервер ОАО "БЕЛАЗ". Среди других примеров - система силового электрооборудования комбайна льдозаливочного КЛ-418 мощностью 10 кВт, модульная система накопления энергии на базе литийсодержащих элементов для электромобилей и стационарных установок мощностью 22 кВт, система силового электрооборудования для легкового электромобиля BELGEE eX50 мощностью 80 кВт, система тягового электропривода переднего и заднего моста и система электропривода насоса гидравлической системы МоАЗ-4057 мощностью 300 кВт.