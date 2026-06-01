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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО 11 ИЮНЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ


14:02 11.06.2026

Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назначил:

Лысенко Максима Владимировича - Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Ануфриеву Ольгу Александровну - директором - главным редактором учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня";

Соболевского Евгения Юлиановича - Послом Республики Беларусь в Государстве Ливия по совместительству;

Огородникова Александра Сергеевича - Послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству;

Иваницкого Александра Григорьевича - начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.

Президент также дал согласие на назначение:

Шкробота Евгения Сергеевича - председателем Петриковского райисполкома;

Клышевского Андрея Ивановича - председателем Ошмянского райисполкома;

Сымановича Михаила Сергеевича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш";

Шалль Эдуарда Рышардовича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш";

Щетько Виктора Викторовича - первым заместителем Министра промышленности;

Постникова Александра Сергеевича - заместителем Министра транспорта и коммуникаций;

Акстиловича Геннадия Романовича - начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь;

Хомутовского Юрия Анатольевича - начальником управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь;

Садовского Олега Викторовича - председателем Комитета государственного контроля Гомельской области;

Игликова Алексея Алексеевича - членом Гродненского облисполкома;

Юрашевич Надежды Михайловны - заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства;

Василевской Ольги Евгеньевны - заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.
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