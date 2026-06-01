Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО 11 ИЮНЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

14:02 11.06.2026 Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента. Глава государства назначил: Лысенко Максима Владимировича - Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды; Ануфриеву Ольгу Александровну - директором - главным редактором учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня"; Соболевского Евгения Юлиановича - Послом Республики Беларусь в Государстве Ливия по совместительству; Огородникова Александра Сергеевича - Послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству; Иваницкого Александра Григорьевича - начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС. Президент также дал согласие на назначение: Шкробота Евгения Сергеевича - председателем Петриковского райисполкома; Клышевского Андрея Ивановича - председателем Ошмянского райисполкома; Сымановича Михаила Сергеевича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"; Шалль Эдуарда Рышардовича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"; Щетько Виктора Викторовича - первым заместителем Министра промышленности; Постникова Александра Сергеевича - заместителем Министра транспорта и коммуникаций; Акстиловича Геннадия Романовича - начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь; Хомутовского Юрия Анатольевича - начальником управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь; Садовского Олега Викторовича - председателем Комитета государственного контроля Гомельской области; Игликова Алексея Алексеевича - членом Гродненского облисполкома; Юрашевич Надежды Михайловны - заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства; Василевской Ольги Евгеньевны - заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.