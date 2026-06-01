|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО 11 ИЮНЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
14:02 11.06.2026
Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства назначил:
Лысенко Максима Владимировича - Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Ануфриеву Ольгу Александровну - директором - главным редактором учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня";
Соболевского Евгения Юлиановича - Послом Республики Беларусь в Государстве Ливия по совместительству;
Огородникова Александра Сергеевича - Послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству;
Иваницкого Александра Григорьевича - начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.
Президент также дал согласие на назначение:
Шкробота Евгения Сергеевича - председателем Петриковского райисполкома;
Клышевского Андрея Ивановича - председателем Ошмянского райисполкома;
Сымановича Михаила Сергеевича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш";
Шалль Эдуарда Рышардовича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш";
Щетько Виктора Викторовича - первым заместителем Министра промышленности;
Постникова Александра Сергеевича - заместителем Министра транспорта и коммуникаций;
Акстиловича Геннадия Романовича - начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь;
Хомутовского Юрия Анатольевича - начальником управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь;
Садовского Олега Викторовича - председателем Комитета государственного контроля Гомельской области;
Игликова Алексея Алексеевича - членом Гродненского облисполкома;
Юрашевич Надежды Михайловны - заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства;
Василевской Ольги Евгеньевны - заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2026
Курсы в банках
на 11.06.2026
Конвертация в банках
на 11.06.2026