Уже в этом году в Гомельском химико-технологическом колледже откроют уникальную для страны специальность - «Эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений». Набор составит 28 человек. Об этом сообщает телерадиокомпания «Гомель».

Подготовка организована по заказу предприятия «Белоруснефть»: студенты будут изучать теорию в колледже и проходить практику непосредственно на производственных объектах компании. До сих пор специалистов такого профиля со средним специальным образованием в Беларуси не готовили.

В регионе отмечают, что новые образовательные программы создаются под реальные потребности предприятий. В 2026 году колледжи Гомельской области открыли сразу 31 новую профессию.

Приемная кампания стартует уже на следующей неделе.