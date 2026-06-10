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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ НАЧНУТ ГОТОВИТЬ НЕФТЯНИКОВ В КОЛЛЕДЖЕ
13:48 11.06.2026
Уже в этом году в Гомельском химико-технологическом колледже откроют уникальную для страны специальность - «Эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений». Набор составит 28 человек. Об этом сообщает телерадиокомпания «Гомель».
Подготовка организована по заказу предприятия «Белоруснефть»: студенты будут изучать теорию в колледже и проходить практику непосредственно на производственных объектах компании. До сих пор специалистов такого профиля со средним специальным образованием в Беларуси не готовили.
В регионе отмечают, что новые образовательные программы создаются под реальные потребности предприятий. В 2026 году колледжи Гомельской области открыли сразу 31 новую профессию.
Приемная кампания стартует уже на следующей неделе.
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