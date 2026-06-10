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Экономика РБ


В МИНСКЕ ПРОКУРАТУРА ОТМЕНИЛА НЕЗАКОННЫЕ ГОСЗАКУПКИ НА 132 ТЫС. РУБЛЕЙ


13:20 11.06.2026

Прокуратура Московского района г.Минска в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией в одном из государственных учреждений столицы выявила факт несоблюдения законодательства при организации процедур закупок электрооборудования для возводимых объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры города Минска, в частности, при закупке комплектов оборудования системы электроосвещения на 132 тыс. рублей неправильно выбран вид проводимых процедур государственных закупок.

Так, ответственный за проведение процедур закупок работник разместил приглашение на электронной торговой площадке к участию в государственной закупке в виде запроса ценовых предложений. При этом годовая (общая) потребность приобретения однородных товаров выходила за пороговое значение, установленное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 №395.

Как итог – заместитель прокурора Московского района г.Минска в адрес руководителя организации вынес предписание, в котором потребовал отменить процедуры госзакупок, проведенные с нарушением требований законодательства.

Акт надзора исполнен в полном объеме – процедуры государственных закупок отменены.

Справочно. Согласно абз.12 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур закупок является правонарушением, создающим условия для коррупции.
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