Бронированное стекло стоимостью 64 тыс. рублей спрятал от таможенного контроля водитель грузового транспортного средства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, пересекал он таможенную границу через пункт пропуска «Каменный Лог», где при устном опросе пояснил, что кроме заявленных авто ничего не перемещает.

Осматривая законно ввозимые транспортные средства, гродненские таможенники в одном из них и обнаружили принадлежащее водителю стекло для автомобиля Mercedes-Benz.

Не заявив о перемещаемом товаре, гражданин Беларуси намеревался избежать уплаты таможенных платежей в размере более 20 тыс. рублей.

35-летний мужчина привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. По решению суда он уплатил штраф - 6,3 тыс. рублей.