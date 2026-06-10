МТС первым среди операторов мобильной связи выводит на рынок комплексное решение МТС Автомониторинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это линейка услуг на основе телематики, которая позволяет бизнесу в режиме реального времени контролировать транспорт, отслеживать расход, оптимизировать маршруты, контролировать состояние водителя и повышать безопасность перевозок.

Решение объединяет телеметрию, логистику, видеонаблюдение и технологическое FTP-хранение данных, которые максимально автоматизируют и цифровизируют процесс контроля автопарка. В отличие от разрозненных решений пользователи МТС Автомониторинг могут в реальном времени видеть информацию о перемещениях, работе водителей и состоянии транспорта в едином личном кабинете.

Внедрение инструментов может окупаться уже за 3-6 месяцев. Сокращение затрат предприятия возможно уже с первого месяца использования системы. В рамках линейки услуг бизнес получает:

Мониторинг передвижений и геозоны. Диспетчер видит перемещения всей техники в реальном времени с полной историей треков на карте. Система позволяет создавать геозоны (зоны контроля) и мгновенно уведомляет о въезде или выезде транспорта.

Контроль маршрутов и рабочего времени. Система позволяет отслеживать нецелевое использование техники, несанкционированные простои и приписки. Ведется точный учет времени работы техники и эффективности ее использования. Общий пробег автопарка способен снизиться на 10-20%.

Безопасное вождение. Фиксация резких торможений, ускорений и превышений скорости помогает снизить затраты на преждевременный ремонт и замену шин. Функция ECO Driving оценивает качество вождения каждого водителя. Снижение затрат на техническое обслуживание за счет аккуратной езды может достигать 10-15%.

Видеомониторинг в реальном времени. Контроль обстановки вокруг и внутри транспорта (с помощью DVR-трекера) обеспечивает сохранность груза, безопасность пассажиров и формирует доказательную базу при ДТП или спорных ситуациях.

Планирование оптимальных маршрутов. Решение автоматически рассчитывает наиболее эффективные пути доставки с учетом грузоподъемности, временных окон и приоритетов. Это сокращает пробег, время в пути и расход топлива.

Исключение сливов топлива. Датчики уровня топлива фиксируют точное время, объем и место каждой заправки или несанкционированного слива. Экономия на топливе может составить до 50%.

Линейка разработана для широкого спектра отраслей. Мониторинг телеметрии будет полезен промышленным и строительным компаниям, сельхозпредприятиям, коммунальным службам, а также лизинговым и страховым компаниям. Логистический функционал ориентирован на перевозчиков, производителей с собственным автопарком, логистические центры, дистрибьюторов, сервисные службы и службы доставки. Видеонаблюдение подойдет для пассажирских перевозок, школьных автобусов и перевозки опасных грузов.

«Управление автопарком для многих бизнесов до сих пор остается “черным ящиком”: топливо уходит в никуда, машины простаивают или делают лишние рейсы, а водители нарушают скоростной режим. МТС Автомониторинг превращает хаос в прозрачную систему. Мы даем бизнесу решение, которое окупается за счет реальной экономии топлива, времени, ресурсов техники», — отмечает начальник управления бизнес-продуктов и маркетинга МТС Татьяна Кривошеева.

Подключить линейку услуг могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Узнать подробнее и оставить заявку на консультацию можно на сайте МТС.