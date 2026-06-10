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Экономика РБ
БРОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО СТОИМОСТЬЮ BR64 ТЫС. СПРЯТАЛ ОТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА
12:01 11.06.2026
Бронированное стекло стоимостью 64 тыс. рублей спрятал от таможенного контроля водитель грузового транспортного средства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, пересекал он таможенную границу через пункт пропуска «Каменный Лог», где при устном опросе пояснил, что кроме заявленных авто ничего не перемещает.
Осматривая законно ввозимые транспортные средства, гродненские таможенники в одном из них и обнаружили принадлежащее водителю стекло для автомобиля Mercedes-Benz.
Не заявив о перемещаемом товаре, гражданин Беларуси намеревался избежать уплаты таможенных платежей в размере более 20 тыс. рублей.
35-летний мужчина привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. По решению суда он уплатил штраф - 6,3 тыс. рублей.
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