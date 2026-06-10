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Экономика РБ
В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 1,2%
11:19 11.06.2026
Индекс цен на продовольственные товары по г. Минску в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 99,7%, на непродовольственные товары – 99,9%, на услуги – 100,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в мае 2026 года цены на продтовары увеличились на 1,2% к уровню декабря 2025 года, на 5,1% к уровню мая 2025 года. В январе-мае текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-маем 2025 года составил 7,3%.
Цены на непродовольственные товары в мае текущего года по сравнению с декабрем 2025 года увеличились на 1,4% и на 1,7% к уровню мая 2025 года. В январе-мае 2026 года цены увеличились на 2,1% к уровню января-марта 2025 года.
Цены на услуги в мае 2026 года с начала года увеличились на 6,3%. За май 2026 года к уровню мая 2025 года рост цен на услуги ускорился до 8,2%. В январе-мае текущего года к уровню соответствующего периода 2025 года услуги подорожали на 6,8%.
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