Индекс цен на продовольственные товары по г. Минску в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 99,7%, на непродовольственные товары – 99,9%, на услуги – 100,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в мае 2026 года цены на продтовары увеличились на 1,2% к уровню декабря 2025 года, на 5,1% к уровню мая 2025 года. В январе-мае текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-маем 2025 года составил 7,3%.

Цены на непродовольственные товары в мае текущего года по сравнению с декабрем 2025 года увеличились на 1,4% и на 1,7% к уровню мая 2025 года. В январе-мае 2026 года цены увеличились на 2,1% к уровню января-марта 2025 года.

Цены на услуги в мае 2026 года с начала года увеличились на 6,3%. За май 2026 года к уровню мая 2025 года рост цен на услуги ускорился до 8,2%. В январе-мае текущего года к уровню соответствующего периода 2025 года услуги подорожали на 6,8%.