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Экономика РБ
В МИЛИЦИЮ ПОСТУПИЛО ОКОЛО 500 СООБЩЕНИЙ О ЗВОНКАХ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
11:10 11.06.2026
В милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МВД.
Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 46 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Отделом организации обработки мошеннических операций МВД: инициирована блокировка 2 фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих); заблокирована возможность совершения платежей в адрес 21 иностранного платежного реквизита, используемого злоумышленниками; приостановлены расходные операции по 50 счетам.
Оперативниками задержаны 3 курьеров, работавших в интересах аферистов, в том числе один иностранец. У них изъято около 36 тысяч рублей.
По способу совершения противоправных деяний лидирует мошенничество. Затем идут хищения путем модификации компьютерной информации и вымогательство.
Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.
«Предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102», - напомнили в МВД.
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