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Экономика РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ РАСШИРИЛА ВОЗМОЖНОСТИ ПОКУПКИ ПРОДУКЦИИ В КРЕДИТ
10:55 11.06.2026
Белорусская цементная компания начала продажу цемента физическим лицам по популярной партнерской программе «На родныя тавары» от ОАО «АСБ Беларусбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЦК, теперь жители страны могут приобрести востребованные марки отечественного стройматериала, включая портландцемент ЦЕМ I 42,5Н и портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н, на исключительно выгодных финансовых условиях. Такой шаг значительно упростит процесс закупки сырья для индивидуального строительства и ремонта в разгар строительного сезона.
Главным достоинством государственной кредитной программы является доступность и прозрачность всех расчетов. Покупатели могут рассчитывать на фиксированную ставку всего 4% годовых на срок от одного года до трех лет. При этом банк полностью отказался от скрытых комиссий, дополнительных платежей за сопровождение сделки, а также обязательного оформления страховок.
Дополнительным бонусом для граждан станет максимально упрощенный процесс одобрения займа. Оформить рассрочку на белорусский цемент можно без привлечения поручителей, а в большинстве случаев банк даже не потребует от заявителя справку о доходах. Закрывать ежемесячные платежи по кредиту можно любым удобным безналичным способом: через инфокиоски, а также мобильный или интернет-банкинг.
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