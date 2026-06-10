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Экономика РБ
«МАЗ-КУПАВА» ПРЕДСТАВИЛ ИНФОМОБИЛЬ ДЛЯ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА НА БАЗЕ ШАССИ «ЛИРА»
10:50 11.06.2026
Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» представил инфомобиль, созданный для Госэнергогазнадзора на базе шасси МАЗ «Лира».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, техника имеет массу до 3,5 тонн, а значит, ею может управлять водитель с правами категории «В». Инфомобиль оснащен большой интерактивной сенсорной панелью и голографическим проектором для проведения занятий и демонстрации обучающих видеороликов о правилах энерго- и газобезопасности.
Внутри кузова — сделанные по индивидуальному заказу стеллажи, а также складная мебель. Достаточно места и для транспортировки иной агитационной продукции.
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