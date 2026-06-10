ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


«МАЗ-КУПАВА» ПРЕДСТАВИЛ ИНФОМОБИЛЬ ДЛЯ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА НА БАЗЕ ШАССИ «ЛИРА»


10:50 11.06.2026

Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» представил инфомобиль, созданный для Госэнергогазнадзора на базе шасси МАЗ «Лира».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, техника имеет массу до 3,5 тонн, а значит, ею может управлять водитель с правами категории «В». Инфомобиль оснащен большой интерактивной сенсорной панелью и голографическим проектором для проведения занятий и демонстрации обучающих видеороликов о правилах энерго- и газобезопасности.

Внутри кузова — сделанные по индивидуальному заказу стеллажи, а также складная мебель. Достаточно места и для транспортировки иной агитационной продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.06.2026
валюта курс
EUR 3.2045
USD 2.7727
RUB 3.8448
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1986 +0.0162
USD 2.7727 +0.0056
RUB 3.8448 -0.0133
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2680 3.2895
USD 2.8020 2.8150
RUB 3.6710 3.7950
подробнее

Конвертация в банках
на 11.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 87.0000 87.9000
USD/RUB 75.0000 75.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line