Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» представил инфомобиль, созданный для Госэнергогазнадзора на базе шасси МАЗ «Лира».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, техника имеет массу до 3,5 тонн, а значит, ею может управлять водитель с правами категории «В». Инфомобиль оснащен большой интерактивной сенсорной панелью и голографическим проектором для проведения занятий и демонстрации обучающих видеороликов о правилах энерго- и газобезопасности.

Внутри кузова — сделанные по индивидуальному заказу стеллажи, а также складная мебель. Достаточно места и для транспортировки иной агитационной продукции.