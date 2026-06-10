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Экономика РБ


БЕЗ БУМАЖНЫХ МЕДКАРТ И ОЧЕРЕДЕЙ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПАЦИЕНТОВ - СМИ


10:41 11.06.2026

А сейчас о медицине, которая больше не тратит время на бюрократию и бумагу. Сегодня это не футуристический прогноз, а работающий стандарт национальной безопасности. Беларусь уверенно переводит здравоохранение в цифровой контур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный технологический фундамент заложен в начале 2026 года. 1 января в опытно-промышленную эксплуатацию запустили централизованную информационную систему здравоохранения. Скорость обмена данными теперь измеряется секундами. Локация не имеет значения. Сдал ли пациент сложный анализ в отдаленном райцентре или прошел обследование в Минске – все данные мгновенно аккумулируются в его едином цифровом профиле.

Следующий шаг – полная ликвидация очередей и классических регистратур. Профильное Министерство анонсировало запуск универсального супераппа для пациентов. Уже к 2027 году каждый белорус получит «одну точку входа» в собственное здоровье прямо со смартфона. Посмотреть назначения, заказать электронный рецепт, удаленно записаться к узкому специалисту – вся медицинская карта страны будет помещаться в «кармане» пользователя.

Искусственный интеллект в белорусских клиниках больше не эксперимент. Это требование новой Госпрограммы «Цифровая Беларусь», рассчитанной до 2030 года. Нейросети сегодня официально выполняют роль цифровых ассистентов. Они анализируют массивы КТ, МРТ и рентген-снимков. ИИ не заменяет человека, но работает как незаменимое «второе мнение». Точечно подсвечивает патологии, раннюю онкологию или пневмонию, сводя вероятность врачебной ошибки к абсолютному минимуму.

Еще одна технология, которая разгружает врачей от рутины, – системы распознавания речи. И вот как это выглядит на практике. Вместо долгого ручного заполнения отчетов и протоколов операций, доктор просто диктует ключевой текст голосом. Умный алгоритм распознает сложнейшую терминологию, мгновенно преобразуя аудиопоток в печатный текст и автоматически направляя его в электронную карту пациента. Время для живой работы с людьми увеличивается в разы.

Идеальное воплощение этой цифровой стратегии на практике страна увидела на прошлой неделе в Гродно. Здесь открыли ультрасовременный комплекс областной клинической больницы. Объект на полтысячи мест возвели в рекордные сроки – всего за два года вместо четырех по нормативу. Это не просто новые стены, а замкнутая IТ-экосистема.

Клиника изначально спроектирована по последнему слову цифровизации: от единой базы данных региона до операционных, работающих на технологиях искусственного интеллекта. О том, почему такие инвестиции в будущее регионов – это принципиальная позиция государства, заявил на открытии Александр Лукашенко.

Гродненский комплекс стал мощным цифровым ядром для всей западной части страны. Единая электронная сеть мгновенно связывает городские и сельские больницы области. Это критически важно при спасении жизней, ведь счет идет на минуты. Новая система позволяет передавать данные о состоянии тяжелых пациентов с инфарктами и инсультами еще в момент их транспортировки в реанимацию, экономя врачам драгоценное время.

Сами операционные залы в таких клиниках, как в Гродно или столичных РНПЦ, превратились в интеллектуальные платформы. Главное новшество – сквозные телемедицинские мосты. Высокотехнологичные IТ-системы транслируют ход операции в режиме реального времени. Ведущий специалист, находясь за сотни километров, может дистанционно координировать действия коллег в областном центре, видя операционное поле в ультравысоком разрешении и контролируя жизненные параметры пациента.

Таким образом, белорусское здравоохранение уверенно решает две главные задачи – сохраняет социальную доступность медицины для каждого из нас и внедряет технологии завтрашнего дня. Государство строит систему, где интеллект машин страхует человека, а скорость передачи данных спасает жизни.

Интеграция ИИ, запуск национального мобильного приложения и полная цифровизация регионов – это и есть медицина, уверенно устремленная в будущее.
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