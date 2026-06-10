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Экономика РБ
БЕЛАВИА С 24 ИЮНЯ ВОЗОБНВОЛЯЕТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В УФУ
09:02 11.06.2026
Авиакомпания «Белавиа» 24 июня возобновляет регулярные рейсы Минск-Уфа-Минск, напомнили в пресс-службе национального перевозчика.
Это направление станет девятым городом России, куда белорусский перевозчик выполняет полеты на регулярной основе (в маршрутной сети авиакомпании также есть Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Махачкала, Мурманск, Санкт-Петербург и Сочи).
Рейсы из Минска в Уфу уже выполнялись «Белавиа» ранее, в 2021 году, затем были приостановлены. И сейчас, спустя 5 лет, авиакомпания перезапускает полетную программу по данному направлению.
Полеты по маршруту Минск-Уфа-Минск будут выполняться один раз в неделю, по средам.
Вылет из Национального аэропорта Минск запланирован на 09:30, прибытие в Международный аэропорт Уфа – на 14:20.
Обратный рейс из Уфы намечен на 15:20, прилет в столицу Беларуси – на 16:20.
Для всех аэропортов указано местное время (время в Уфе опережает минское на 2 часа).
Продолжительность полета из Минска в столицу Башкортостана составит около 3 часов. Рейсы будут выполняться на воздушном судне «Эмбраер-195».
Подробности о тарифах и актуальном расписании доступны на сайте авиакомпании belavia.by
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