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Экономика РБ


БЕЛАВИА С 24 ИЮНЯ ВОЗОБНВОЛЯЕТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В УФУ


09:02 11.06.2026

Авиакомпания «Белавиа» 24 июня возобновляет регулярные рейсы Минск-Уфа-Минск, напомнили в пресс-службе национального перевозчика.

Это направление станет девятым городом России, куда белорусский перевозчик выполняет полеты на регулярной основе (в маршрутной сети авиакомпании также есть Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Махачкала, Мурманск, Санкт-Петербург и Сочи).

Рейсы из Минска в Уфу уже выполнялись «Белавиа» ранее, в 2021 году, затем были приостановлены. И сейчас, спустя 5 лет, авиакомпания перезапускает полетную программу по данному направлению.

Полеты по маршруту Минск-Уфа-Минск будут выполняться один раз в неделю, по средам.

Вылет из Национального аэропорта Минск запланирован на 09:30, прибытие в Международный аэропорт Уфа – на 14:20.

Обратный рейс из Уфы намечен на 15:20, прилет в столицу Беларуси – на 16:20.

Для всех аэропортов указано местное время (время в Уфе опережает минское на 2 часа).

Продолжительность полета из Минска в столицу Башкортостана составит около 3 часов. Рейсы будут выполняться на воздушном судне «Эмбраер-195».

Подробности о тарифах и актуальном расписании доступны на сайте авиакомпании belavia.by
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