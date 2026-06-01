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Экономика РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА 26 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ В ПЕРИОД ИЮЛЬСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
17:06 10.06.2026
В целях повышения качества предоставляемых услуг и с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период июльских праздничных дней Белорусская железная дорога назначила с 2 по 6 июля 2026 года 26 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, в межрегиональном сообщении будут курсировать 18 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск – Могилев.
Кроме того, во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначено 8 дополнительных поездов в международном сообщении по маршрутам: Брест – Санкт-Петербург, Гомель – Санкт-Петербург и Минск – Санкт-Петербург.
Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105 Контакт-центра БЖД.
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