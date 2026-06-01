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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ СНИЖАЮТСЯ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ


15:44 10.06.2026

В Беларуси снижаются экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Согласно постановлению, тарифы на сжиженные углеводородные газы снижаются с $131,6 до $130,2 за тонну, этан, бутан и изобутан - с $118,4 до $117,1 за тонну.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2026 года.
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