В Беларуси снижаются экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Согласно постановлению, тарифы на сжиженные углеводородные газы снижаются с $131,6 до $130,2 за тонну, этан, бутан и изобутан - с $118,4 до $117,1 за тонну.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2026 года.