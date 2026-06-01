Центр аддитивных технологий РН (совместное предприятие Топливного дивизиона «Росатома» и компании H-Holding в Минске) и Белорусский государственный аграрный технический университет (БГАТУ) заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, документ направлен на системную подготовку высококвалифицированных кадров в области 3D-печати для агропромышленного комплекса Беларуси.

В России у «Росатома» уже накоплен опыт подготовки инженеров по 3D-печати на базе региональной сети университетских центров аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), в том числе для сельского хозяйства. В мае 2026 года Белгородском государственном аграрном университете вручили сертификаты первым выпускникам программы «3D-моделирование и аддитивные технологии в сельском хозяйстве». Обучение проходило на базе ЦАТОД, который был создан в университете при поддержке Топливного дивизиона «Росатома».

Агропромышленный комплекс Беларуси задействует широкий спектр техники - от тракторов и высокопроизводительных уборочных агрегатов до беспилотных летательных аппаратов для контроля сельскохозяйственных угодий. Своевременный ремонт и доступность запасных частей остаются ключевыми факторами бесперебойной работы. Традиционная модель обслуживания сопряжена с типичными трудностями: сложности с логистикой и поставками, дефицит позиций, непредсказуемый спрос и высокие издержки на складское хранение. Альтернативой выступает 3D-печать.

«Аддитивные технологии меняют подход к ремонту сельхозтехники. 3D-печать позволяет не только оперативно замещать изношенные узлы, но и выпускать изделия с улучшенными физико-механическими характеристиками - зачастую более прочные, чем аналоги. Именно эти компетенции мы хотим передать будущим специалистам. Мы рады синхронизировать наши технологические возможности с образовательным процессом ведущего аграрно-технического вуза Беларуси, чтобы формировать кадровый резерв, способный внедрять 3D-технологии и инновации в реальном секторе экономики», - отметил директор ООО «Центр аддитивных технологий РН» Денис Рогачёв.

Соглашение предусматривает реализацию совместных научных и образовательных проектов, организацию практического обучения студентов на базе минского Центра аддитивных технологий РН, а также участие специалистов предприятия в научно-исследовательской работе университета.

«Сегодня инженер агропромышленного комплекса должен владеть не только традиционными методами ремонта, но и компетенциями в области 3D-моделирования и аддитивного производства. Сотрудничество с республиканским Центром аддитивных технологий РН позволит нам готовить специалистов, способных управлять полным циклом восстановления техники с помощью цифровых инструментов. Это прямой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», - подчеркнул ректор БГАТУ Николай Романюк.

«Росатом» ведет системную работу по развитию кадрового потенциала в сфере аддитивных технологий. В 2026 году между Центром аддитивных технологий РН и Гомельским государственным техническим университетом имени П.О. Сухого было заключено аналогичное соглашение, направленное на организацию учебных курсов и стажировок. Первые студенты Гомельского вуза уже прошли практику на базе центра.

«Открывая Центр аддитивных технологий в Минске, мы изначально планировали, что он будет не просто выполнять заказы промышленных предприятий, а станет основой для формирований вокруг него целой экосистемы, охватывающей образование, науку и производство. Таким образом, «Росатом» формирует на пространстве Союзного государства единую образовательную среду, где университеты и реальные производственные площадки обмениваются лучшими практиками для технологической модернизации агропромышленного комплекса и других отраслей», – отметил директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.

Для справки:

Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Трехмерная печать снижает массу изделий, оптимизирует затрачиваемые материалы и сокращает сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий из различных материалов. Продукция 3D-печати находит применение в самых разных областях — от ядерных и космических технологий до медицины.

Госкорпорация «Росатом» одной из первых в России приступила к разработке отечественного оборудования трехмерной печати. Бизнес-направление «Аддитивные технологии» (в структуре Топливного дивизиона) предоставляет комплексное решение от разработки 3D-принтеров, комплектующих, материалов для печати, программного обеспечения, оказания сервисной поддержки и обучения персонала до оказания услуг по 3D-печати, а также создания центров аддитивных технологий на предприятии заказчика «под ключ».

«Росатом» объединяет весь цикл аддитивного производства и обеспечивает российские производственные компании стратегических отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным сервисом для внедрения технологий аддитивного производства. Компания предоставляет комплексное предложение по внедрению аддитивных технологий: печать по трем различным технологиям металлами, пластиками и песком, а также 3D-сканирование изделий, проведение НИОКР и технологических аудитов на предприятиях для индивидуального поиска оптимального направления внедрения аддитивных технологий.