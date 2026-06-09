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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ О САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ


12:28 10.06.2026

Министерство экономики Беларуси опубликовало комментарий к общественному обсуждению проекта изменений указа «О совершенствовании деятельности садоводческих товариществ.

Проект подготовлен по поручению Правительства на основе предложений парламентариев, а также многочисленных жалоб от самих дачников. Разработанные поправки уже вынесены на общественное обсуждение.

Одно из главных новшеств касается запрета на проведение праздников, свадеб, дискотек и оказание услуг бани на территории товариществ. Поводом для таких мер со стороны министерства стали многочисленные жалобы граждан на проблемы, создаваемые таким использованием.

В ведомстве подчеркивают, что ограничения затронут исключительно сферу краткосрочной аренды. При сдаче садовых домиков на сутки будет запрещено одновременно организовывать там коммерческие развлекательные мероприятия.

При этом обычных дачников и их семьи нововведения никак не ущемляют. Члены товариществ могут беспрепятственно использовать свои участки для садоводства и личного отдыха. Запрет не коснется и самих владельцев, которые самостоятельно и на законных основаниях сдают недвижимость в аренду для проживания.

Помимо борьбы с шумом, Минэкономики предлагает упростить процедуру включения дачных поселков в состав ближайших городов и деревень. Сейчас для присоединения товарищества к населенному пункту требуется единогласное решение абсолютно всех собственников. Разработчики законопроекта предлагают снизить этот барьер до двух третей голосов.

В настоящее время проект документа находится на Правовом форуме Беларуси. Граждане могут оставить свои замечания и предложения, после чего ведомство внесет в текст финальные корректировки.
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