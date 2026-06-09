Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и крупные торговые организации страны на площадке торгового центра «Першы Нацыянальны гандлевы дом» подписали Соглашение о продлении предоставления социальных скидок для уязвимых категорий населения на второе полугодие 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, с выгодой до 10% можно приобрести 29 групп товаров (с 1 июля 2026 г. - 30 групп товаров) первой необходимости (к ним относятся хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина, тушки кур и цыплят, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, овощи и др.)

«За период своего действия Соглашение показало свою востребованность у населения. Всего субъектами торговли выдано больше 2,7 млн. соответствующих карт, сумма предоставленной скидки составила около 202 млн. бел. руб.», - отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

Новшества в Соглашении: исключены импортные яблоки, капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь и картофель; включена товарная группа «крупа гречневая»; скорректированы наименования двух товарных групп: «Сыр (твердый, полутвердый) жирностью 45% и менее: сыры из коровьего молока сычужные (ферментные) твердые и полутвердые весовые и фасованные, за исключением сыров сверхтвердых, плавленых, копченых, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных продуктов», «Яйцо куриное свежее столовое».

Кроме того, в рамках мероприятия торговые сети страны («Грин», «Доброном», «Евроопт»и «Санта») представили продукцию, производимую в рамках собственных торговых марок.