ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 2,6%


11:31 10.06.2026

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 100,1%, с декабрем 2025 г. – 102,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в мае 2026 года цены увеличились по сравнению с маем 2025 года на 4,8%. За январь-май текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 5,5%.

Цены на продовольственные товары в мае 2026 г. снизились по сравнению с апрелем на 0,2%, с декабрем 2025 г. подорожали на 1,5%. При этом годовой рост цен в мае составил 4,9%. За январь-май 2026 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 7,2%.

Цены на непродовольственные товары в мае 2026 года выросли по сравнению с апрелем на 0,1%, а с начала года увеличились на 1,4%. Годовой рост цен в мае 2026 года ускорился к уровню мая 2025 года на 2,0%. За январь-май текущего года цены увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги в мае 2026 года по сравнению с апрелем подросли на 0,4%, с декабрем 2025 года увеличились на 5,9%. Годовой рост цен в мае 2026 года составил 8,5%. За январь-майь текущего года цены выросли по сравнению с январем-маем 2025 года на 7,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 102%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2026
валюта курс
EUR 3.1995
USD 2.7671
RUB 3.8581
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1824 -0.0629
USD 2.7671 -0.0384
RUB 3.8581 +0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2720 3.2800
USD 2.7950 2.8080
RUB 3.6710 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 87.1000 87.6000
USD/RUB 74.5000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе