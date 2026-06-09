В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 100,1%, с декабрем 2025 г. – 102,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в мае 2026 года цены увеличились по сравнению с маем 2025 года на 4,8%. За январь-май текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 5,5%.

Цены на продовольственные товары в мае 2026 г. снизились по сравнению с апрелем на 0,2%, с декабрем 2025 г. подорожали на 1,5%. При этом годовой рост цен в мае составил 4,9%. За январь-май 2026 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 7,2%.

Цены на непродовольственные товары в мае 2026 года выросли по сравнению с апрелем на 0,1%, а с начала года увеличились на 1,4%. Годовой рост цен в мае 2026 года ускорился к уровню мая 2025 года на 2,0%. За январь-май текущего года цены увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги в мае 2026 года по сравнению с апрелем подросли на 0,4%, с декабрем 2025 года увеличились на 5,9%. Годовой рост цен в мае 2026 года составил 8,5%. За январь-майь текущего года цены выросли по сравнению с январем-маем 2025 года на 7,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 102%.