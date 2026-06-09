Развитие отечественного агропромышленного комплекса и диверсификация рынков сбыта остаются в числе ключевых приоритетов работы исполнительной власти. Этим темам был посвящен визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина на ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» в рамках его рабочей поездки по Гродненской области, сообщает пресс-служба Правительства.

Глава Правительства детально ознакомился с текущими производственными мощностями этого флагмана индустрии, сделав особый акцент на расширении продуктовой линейки холдинга.

Сегодня ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», выпускающее продукцию под единым узнаваемым брендом MiLida, объединяет четыре крупные региональные площадки. В структуру холдинга, помимо головного предприятия, входят Ошмянский сыродельный завод, а также филиалы «Сморгонские молочные продукты» и «Новогрудские Дары». Такая масштабная интеграция позволила выстроить замкнутую высокоэффективную систему, перерабатывающую до 1800 тонн молока в сутки. При этом сырьевая база предприятия включает в себя 53 хозяйства из 8 районов Гродненщины, что гарантирует стабильность производства.

Глубокая специализация заводов и надежные объемы поставок сырья позволяют холдингу производить более 250 наименований востребованных товаров. В их числе — сухие молочные продукты, казеин, масло, цельномолочная продукция, мороженое и широкий ассортимент сыров. Стабильно высокое качество товаров открывает перед предприятием долгосрочные перспективы на внешних контурах.

Стратегические вопросы продвижения белорусской продукции за рубежом стали главной темой профильного совещания, которое Александр Турчин провел непосредственно на площадке комбината. Участники встречи детально обсудили внедрение оптимальных механизмов для наращивания объемов поставок в третьи страны, выработали дополнительные меры стимулирования эффективного экспорта и наметили пути повышения общей результативности переработки.

Реальные экономические успехи холдинга подтверждают правильность выбранной стратегии. Как сообщила и.о. генерального директора предприятия Ирина Филиппова, технологическая команда комбината находится в постоянном поиске новых рецептур и решений, благодаря чему 70% всей выпускаемой продукции сегодня поставляется на экспорт. Несмотря на то, что ключевым партнером остается Российская Федерация, предприятие успешно освоило рынки уже 26 государств дальней дуги.