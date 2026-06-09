Пять лет назад, 10 июня 2021 года, приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова подписала Акт приемки в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС.

Как сообщает пресс-служба БелАЭС, с момента первого включения в объединенную энергетическую систему страны 3 ноября 2020 года энергоблок выработал более 39 млрд кВт•ч электроэнергии, полностью подтвердив проектные характеристики в области безопасности и эффективности.

За время эксплуатации на энергоблоке завершены четыре топливные кампании и проведены четыре планово-предупредительных ремонта.

Сегодня Белорусская АЭС обеспечивает около 40% потребности страны в электроэнергии, способствует укреплению энергетической независимости государства, развитию экономики и снижению выбросов парниковых газов.