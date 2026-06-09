По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 10 июня 2026 года в Беларуси травы первого укоса скошены на площади 916 тыс. гектаров. Это составляет 65% от запланированного объема в 1 млн 407 тыс. га.

При этом аграрии работают слаженно: на сегодняшний день убрано уже 82% от всей скошенной массы.

Высокие темпы полевых работ позволяют оперативно пополнять закрома кормами высокого качества. На текущую дату травяных кормов заготовлено 1 млн 299 тыс. тонн в кормовых единицах, что составляет 13% от общего плана (10 млн 131 тыс. тонн). Главный упор сейчас сделан на сенаж, общие запасы которого в республике достигли 4 млн 406 тыс. тонн (31% от плана в 14 млн 309 тыс. тонн).

В разрезе регионов уверенное лидерство удерживает Брестская область, где заготовлено более 1 млн тонн сенажа (35% от своего плана) — данный результат в 1,5 раза выше прошлогоднего на аналогичную дату. В остальных областях показатели распределились так: Минская область — 1 млн 91 тыс. тонн (31% от плана);Гродненская область — 894 тыс. тонн (33% от плана);Могилевская область — 556 тыс. тонн (33% от плана);Гомельская область — 473 тыс. тонн (31% от плана);Витебская область — 340 тыс. тонн (18% от плана).

Сена к настоящему моменту запасено 40 тыс. тонн (5% от плана), а объемы заготовленного силоса составляют 187 тыс. тонн (1% от плана в 20 млн 519 тыс. тонн).

Успешное проведение всего комплекса полевых работ подкреплено и надежной базой снабжения. Для обеспечения полноценного питания растений под яровой сев накоплено 912 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных), что практически полностью закрывает общую потребность и составляет 97% от плана.