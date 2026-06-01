В ЖК «Зеленая гавань» представили новый ситихаус.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «А-100 Девелопмент», покупателям доступны 82 квартиры с потолками высотой до 3,2 метра, панорамными окнами, постирочными, ванными с окнами, кладовыми и даже собственными террасами на кровле. Застройщик уже запустил продажи, «квадрат» стоит от 1719 долларов в эквиваленте.

Новый ситихаус 6.18 появится в квартале «Горный ручей». Рядом будет развитая инфраструктура: в шаговой доступности предусмотрены магазины, кофейни, рестораны, стоматология, аптека. Уже работает образовательная студия для детей, студия пилатеса и другие объекты инфраструктуры.

Архитектура ситихауса продолжает концепцию квартала «Горный ручей» Зеленой гавани. Фасады выполнят в спокойной природной гамме с использованием современных материалов, а сам дом органично впишется в окружающее пространство.

Новый монолитный дом рассчитан на 82 квартиры и будет состоять из трех секций высотой от пяти до шести этажей. Покупателям предложат квартиры площадью от 38 до 107 «метров». Среди планировок есть варианты с гардеробными, кабинетами, мастер-спальнями и постирочными. В некоторых квартирах появится угловое остекление в кухнях-гостиных.

Из необычного — четыре квартиры на пятом этаже угловой секции. Только для них спроектированы потолки высотой 3,2 метра и увеличенные оконные проемы. Благодаря этому помещения получат больше естественного света и ощущение дополнительного простора.

Также среди уникальных решений — две квартиры с собственными террасами на эксплуатируемой кровле. Одна из них площадью 107 кв.м получит просторную террасу с видами на окрестности и закаты. На террасу можно будет выйти сразу из двух помещений: кухни-гостиной и мастер-спальни. В доме также будут знакомые многим квартиры с террасами-участками на первых этажах площадью от 27 до 39 «квадрат».

Стоимость «квадрата» составляет от 1719 долларов по курсу. Наиболее доступной будет квартира за 80 086 тысяч долларов в пересчете. Покупателям доступны рассрочка от застройщика и партнерские кредиты по сниженным ставкам, в том числе ипотека от «Сбер Банка» под 0,01% годовых первый год.

«Мы хотели создать дом для тех, кто ценит комфорт и красивый вид. В проекте предусмотрены квартиры с увеличенной высотой потолков, террасами на кровле, интересными архитектурными и дизайнерскими решениями. Это возможность получить индивидуальное жилье с характером, которое можно дополнительно обустроить под свой вкус», — отмечают представители «А-100 Девелопмент».

Подъезды сделают проходными и оборудуют колясочными и лапомойками. Для части квартир предусмотрены кладовые помещения.

Двор у группы домов 6.17 и 6.18 будет закрыт от автомобилей. Территорию оградят и оборудуют системой видеонаблюдения. На внутренней территория обустроят детскую площадку, зоны отдыха, соседский центр, мини-огороды и велобоксы.

Машино-места можно приобрести в соседнем паркинге 6.13, в том числе с зарядными станциями для электромобилей, либо на открытых стоянках рядом с домом.

Завершить строительство ситихауса 6.18 планируют в третьем квартале 2027 года.