Следственным комитетом Беларуси в ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления детей в Минской области установлены обстоятельства, приведшие к тяжким последствиям. На одном из предприятий, отвечающем за изготовление и поставку молочной продукции, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, допущенные работником в ходе производственного процесса, сообщает Telegram-канал СК.

Подозреваемый задержан сотрудниками милиции в рамках уголовного дела по ч.1 ст.336 Уголовного кодекса Беларуси. С ним проводятся следственные действия. Устанавливаются иные пострадавшие. Продукция отозвана и изъята с целью недопущения ее дальнейшей реализации. Назначен ряд экспертных исследований.

В настоящее время в рамках реагирования и устранения нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователи проводят масштабную профилактическую работу с предприятиями данной отрасли по всей стране. До руководства и работников доведены требования о необходимости соблюдения санитарных норм и правил в ходе технологических процессов, с целью недопущения наступления тяжких последствий.

В ходе проверочных мероприятий также установлено, что подобные нарушения не являются системными и не носят массовый характер. Иных нарушений подобного рода не зафиксировано.