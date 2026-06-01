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Экономика РБ
ПРИЧИНА ОТРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ – НАРУШЕНИЕ САНЭПИДЕМНОРМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
16:08 09.06.2026
Следственным комитетом Беларуси в ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления детей в Минской области установлены обстоятельства, приведшие к тяжким последствиям. На одном из предприятий, отвечающем за изготовление и поставку молочной продукции, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, допущенные работником в ходе производственного процесса, сообщает Telegram-канал СК.
Подозреваемый задержан сотрудниками милиции в рамках уголовного дела по ч.1 ст.336 Уголовного кодекса Беларуси. С ним проводятся следственные действия. Устанавливаются иные пострадавшие. Продукция отозвана и изъята с целью недопущения ее дальнейшей реализации. Назначен ряд экспертных исследований.
В настоящее время в рамках реагирования и устранения нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователи проводят масштабную профилактическую работу с предприятиями данной отрасли по всей стране. До руководства и работников доведены требования о необходимости соблюдения санитарных норм и правил в ходе технологических процессов, с целью недопущения наступления тяжких последствий.
В ходе проверочных мероприятий также установлено, что подобные нарушения не являются системными и не носят массовый характер. Иных нарушений подобного рода не зафиксировано.
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