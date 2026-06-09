В литейном цехе № 2 Минского тракторного завода состоялось открытие современного учебного класса, в котором будут проходить обучение студенты кафедры «Машины и технология литейного производства» Белорусского национального технического университета, передает корреспондент «Трактор.бел».

«Технологии не стоят на месте, и чтобы оставаться лучшими, нужно постоянно повышать свои компетенции. Молодые специалисты, которые придут сюда учиться, получат знания и опыт, чтобы быстрее адаптироваться на рабочих местах и профессионально расти. Опытные мастера передадут им свои знания, навыки и создадут задел на будущее — не только для завода, но и для страны. Сегодня это особенно важно, ведь именно молодое поколение формирует наше будущее. От его подготовки зависит развитие завода и экономики республики в целом», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» — технический директор Александр Бурко.

Отметим, что класс в ЛЦ-2 создавался с нуля: строительно-ремонтные работы сотрудники подразделения выполнили собственными силами, специалисты завода оснастили кабинет необходимым оборудованием. Весь процесс шел в строгом соответствии с гайдбуком, разработанным отделом дизайна МТЗ.

«На базе МТЗ уже давно работает филиал кафедры «Машины и технология литейного производства» БНТУ. Чтобы усилить теоретическую и практическую подготовку студентов, было принято решение создать специализированную аудиторию. Здесь они смогут совмещать теорию с практикой. Студенты получат реальный опыт, а мы — молодые кадры, готовые к работе. Кроме того, аудитория станет удобной площадкой для преподавателей БНТУ, работающих на МТЗ. Также сотрудники завода смогут здесь повышать квалификацию, проходить проверку знаний, сдавать экзамены. Хочется выразить благодарность руководству предприятия за доверие и поддержку в создании аудитории, а также руководству университета за понимание важности производственной специфики обучения», — сказал начальник ЛЦ-2 Александр Невмержицкий.