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Экономика РБ
НОВЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР BELGEE ОТКРЫТ В МИНСКЕ
13:14 09.06.2026
В Минске начал работу новый дилерский центр BELGEE Атлант-М (ул. Машиностроителей, 26), сообщает Telegram-канал BELGEE в Беларуси.
Здесь представлен весь модельный ряд бренда: X50+, X70, X80 PHEV и S50. Клиенты могут воспользоваться полным спектром услуг: от тест-драйва до оформления автомобиля в кредит или лизинг. Также на месте работают программы trade-in и услуги страхования.
Специалисты дилерского центра готовы проконсультировать по всем вопросам выбора и приобретения автомобиля.
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