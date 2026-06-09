В Минске начал работу новый дилерский центр BELGEE Атлант-М (ул. Машиностроителей, 26), сообщает Telegram-канал BELGEE в Беларуси.

Здесь представлен весь модельный ряд бренда: X50+, X70, X80 PHEV и S50. Клиенты могут воспользоваться полным спектром услуг: от тест-драйва до оформления автомобиля в кредит или лизинг. Также на месте работают программы trade-in и услуги страхования.

Специалисты дилерского центра готовы проконсультировать по всем вопросам выбора и приобретения автомобиля.