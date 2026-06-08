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Экономика РБ


НОВЫЕ ТОВАРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУЧИЛИ СТАТУС «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»


12:44 09.06.2026

На площадке БелГИСС 8 июня состоялось очередное заседание комиссии по присвоению пищевой продукции знака «Натуральный продукт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, по итогам встречи эксперты одобрили выдачу 10 новых сертификатов на право маркировки продовольствия престижным зеленым знаком.

Благодаря этому решению специальный статус получили популярные у потребителей товары, включая питьевую артезианскую воду, кефир, простоквашу, классическую и обогащенную бифидобактериями сметану, молоко разной жирности, несоленое сладкосливочное масло и сгущенные сливки.

Как отметила начальник отдела БелГИСС Людмила Скорина, постоянное расширение перечня подтверждает высокий спрос на такие изделия. До этого заседания в официальном реестре уже числилось 109 сертификатов на 388 наименований продукции, при этом специалисты надеются на скорое появление в списке большего количества белорусских кондитерских изделий.

Стоит отметить, что получить такое признание могут далеко не все производители, ведь знак «Натуральный продукт» наносится исключительно на товары из чистого сырья животного, растительного или минерального происхождения. При производстве строго запрещено использовать методы генной инженерии, искусственные пищевые добавки, ароматизаторы, нанотехнологии и ионизирующее излучение.

Жесткие требования предъявляются и к самому сырью: при выращивании животных недопустимо применение гормонов и фармакологических стимуляторов роста, а при производстве растительных компонентов — использование гидропоники, синтетических стимуляторов и минеральных азотных удобрений. Кроме того, предприятие-соискатель обязано иметь сертифицированную систему менеджмента качества или безопасности пищевой продукции. Список сертифицированных товаров и правила подачи заявок доступны для всех желающих на портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ».

В обсуждении приняли участие представители Госстандарта, Минздрава, Минсельхозпрода, концерна «Белгоспищепром» и ученые НАН Беларуси.
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