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Экономика РБ


НАЗВАНЫ ТОПОВЫЕ ПРОДУКТЫ НА «БЕЛАГРО-2026»


11:32 09.06.2026

В «Белгоспищепроме» назвали топовые продуктовые новинки на международной выставке «Белагро-2026».

Как сообщает пресс-служба концерна, на выставке было продано 800 кг сладостей СОАО «Коммунарка». Лучше всего посетители выставки приобретали шоколад «Любимая Аленка», «Красная Шапочка» и новинки: «Дубайский», «Трюфельный» и «Протеин 22%». А также хорошо реализовывались конфеты: «Любимая Алёнка», «Коммунарка» и «Столичные».

Около тонны продукции было продано и на стенде «Спартака». В ТОП-3 наиболее востребованных продуктов вошли: шоколад «Белорусский», шоколад весовой «Lux» (все виды) и «Дуэт».

Наибольшим спросом на стенде «Слодыча» пользовались: вафельки «Скажи сыр», печенье «К полднику», крендельки с какао и корицей (250 гр.) и крендельки ванильные (250 гр.).

Если говорить о новинках, то в ТОПе продаж ОАО «Красный пищевик» был мармелад со вкусом розы, личи и малины – коллаборация с Belor Design.

Первое место среди продуктов от ОАО «Красный Мозырянин» заняли конфеты «Коровка». Новинки линейки зефира со вкусом пирогов (черничного и лимонного пирогов, яблочного штруделя) также были востребованы. Замыкает тройку лидеров продаж ирис тираженный: новинка с разными вкусами покорила сердца покупателей. За 5 дней выставки суммарно было продано более 1 тонны продукции.

В ТОП-3 наиболее востребованных продуктов от ОАО «Лидские пищевые концентраты» вошли палочки с льняной клетчаткой и спирулиной, с льняной клетчаткой вкус «Виноград - морковь», а также палочки кукурузные глазированные со вкусом «Мандарин».

Самыми популярными продуктами на «БЕЛАГРО-2026» от ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» стали: сок березовый, лимон дробленый и голубика томленая.

Посетители с удовольствием приобретали и натуральную продукцию ОАО «Гамма вкуса»: сок «Овощной микс» прямого отжима, напиток сокосодержащий «Непоседа» (вода + сок) со вкусом «яблоко-малина» и мусс из облепихи с апельсином.
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