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Экономика РБ
В МНС РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК ЗАЧЕТА ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ
10:46 09.06.2026
Министерство по налогам и сборам Беларуси опубликовало официальный комментарий к постановлению от 26 мая 2026 года № 18. Документ, регулирующий механизм зачета излишне уплаченных налогов и сборов, вступит в силу с 1 июля 2026 года.
Необходимость разъяснений вызвана введением четкого алгоритма для сумм, которые были излишне внесены в бюджет плательщиками, вовлеченными в схемы минимизации налогов других лиц. Корректировка обязательств происходит на основании пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса в ходе проверок контрагентов.
Ведомство обращает внимание, что под процедуру зачета попадают налоги, исчисленные и уплаченные соучастником схемы на дату составления акта проверки проверяемого субъекта. При этом новые правила имеют временное ограничение и не затронут результаты проверок, завершенных до 1 июля 2026 года.
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