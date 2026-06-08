Президиум Совета Министров утвердил решение Комиссии по присуждению Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Совмина, звание лауреата Премии Правительства присуждено двадцати четырем организациям за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента:

государственному учреждению образования "Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь";

коммунальному производственному унитарному предприятию "Минскхлебпром";

открытому акционерному обществу "Агрокомбинат "Дзержинский";

открытому акционерному обществу "Барановичский автоагрегатный завод";

открытому акционерному обществу "Булочно-кондитерская компания "Домочай";

открытому акционерному обществу "Инвет";

открытому акционерному обществу "Слуцкий сыродельный комбинат";

республиканскому унитарному производственному предприятию "Белмедпрепараты";

унитарному предприятию "Санаторий "Летцы";

закрытому акционерному обществу "Август-Бел";

Минскому вагонному участку транспортного республиканского унитарного предприятия "Минское отделение Белорусской железной дороги";

обществу с ограниченной ответственностью "Праймилк";

открытому акционерному обществу "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка";

открытому акционерному обществу "Брестский мясокомбинат";

открытому акционерному обществу "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО";

открытому акционерному обществу "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА";

открытому акционерному обществу "Пинский мясокомбинат";

открытому акционерному обществу "Слонимский мясокомбинат";

республиканскому дочернему унитарному производственному предприятию "Конус" республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства";

республиканскому производственному унитарному предприятию "АКАДЕМФАРМ";

учреждению образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники";

учреждению образования "Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина";

учреждению образования "Гомельский государственный медицинский университет";

учреждению образования "Гродненский государственный медицинский университет".

Четыре организации удостоены специальных наград Премии:

открытое акционерное общество "Агрокомбинат "Дзержинский" - в номинации "Лидерство" за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации;

открытое акционерное общество "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" - в номинации "Совершенство менеджмента" за построение в организации систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление и позволяющих внедрять современные высокоэффективные, ресурсосберегающие и инновационные технологии, создавать конкурентоспособные продукцию, услуги или работы;

открытое акционерное общество "Брестский мясокомбинат" - в номинации "Бережливый подход" за внедрение инструментов бережливого производства, в том числе за оптимизацию процессов, снижение отходов или использование ресурсов, снижение числа дефектных изделий и рост удовлетворенности потребителей, повышение, квалификации сотрудников и их вовлеченности в процесс постоянных улучшений;

открытое акционерное общество "Пинский мясокомбинат" - в номинации "Социальная ответственность" за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества.

Специальная награда "Бережливый подход" присуждена впервые. Это серьезный мотивационный фактор для внедрения систем бережливого менеджмента на предприятиях страны