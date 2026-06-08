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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2025 ГОДА
10:42 09.06.2026
Президиум Совета Министров утвердил решение Комиссии по присуждению Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2025 года.
Как сообщает пресс-служба Совмина, звание лауреата Премии Правительства присуждено двадцати четырем организациям за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента:
государственному учреждению образования "Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь";
коммунальному производственному унитарному предприятию "Минскхлебпром";
открытому акционерному обществу "Агрокомбинат "Дзержинский";
открытому акционерному обществу "Барановичский автоагрегатный завод";
открытому акционерному обществу "Булочно-кондитерская компания "Домочай";
открытому акционерному обществу "Инвет";
открытому акционерному обществу "Слуцкий сыродельный комбинат";
республиканскому унитарному производственному предприятию "Белмедпрепараты";
унитарному предприятию "Санаторий "Летцы";
закрытому акционерному обществу "Август-Бел";
Минскому вагонному участку транспортного республиканского унитарного предприятия "Минское отделение Белорусской железной дороги";
обществу с ограниченной ответственностью "Праймилк";
открытому акционерному обществу "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка";
открытому акционерному обществу "Брестский мясокомбинат";
открытому акционерному обществу "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО";
открытому акционерному обществу "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА";
открытому акционерному обществу "Пинский мясокомбинат";
открытому акционерному обществу "Слонимский мясокомбинат";
республиканскому дочернему унитарному производственному предприятию "Конус" республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства";
республиканскому производственному унитарному предприятию "АКАДЕМФАРМ";
учреждению образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники";
учреждению образования "Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина";
учреждению образования "Гомельский государственный медицинский университет";
учреждению образования "Гродненский государственный медицинский университет".
Четыре организации удостоены специальных наград Премии:
открытое акционерное общество "Агрокомбинат "Дзержинский" - в номинации "Лидерство" за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации;
открытое акционерное общество "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" - в номинации "Совершенство менеджмента" за построение в организации систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление и позволяющих внедрять современные высокоэффективные, ресурсосберегающие и инновационные технологии, создавать конкурентоспособные продукцию, услуги или работы;
открытое акционерное общество "Брестский мясокомбинат" - в номинации "Бережливый подход" за внедрение инструментов бережливого производства, в том числе за оптимизацию процессов, снижение отходов или использование ресурсов, снижение числа дефектных изделий и рост удовлетворенности потребителей, повышение, квалификации сотрудников и их вовлеченности в процесс постоянных улучшений;
открытое акционерное общество "Пинский мясокомбинат" - в номинации "Социальная ответственность" за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества.
Специальная награда "Бережливый подход" присуждена впервые. Это серьезный мотивационный фактор для внедрения систем бережливого менеджмента на предприятиях страны
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