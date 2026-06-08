В Минске сейчас строятся 92 многоквартирных жилых дома, сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

«В этом году в городе подлежат вводу в эксплуатацию 48 объектов, еще два – в городе-спутнике Смолевичи. С начала года в эксплуатацию в Минске ввели 117 тысяч квадратных метров жилья. Планируется, что до конца июня список сданных пополнят еще 9 объектов», - отметила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

В микрорайоне Сокол продолжается строительство здания школы. Кроме того, к 1 сентября школа откроется в городе-спутники Смолевичи. Там же продолжается строительство нового детского сада.