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Экономика РБ
В МИНСКЕ СЕЙЧАС СТРОЯТСЯ 92 МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА
10:18 09.06.2026
В Минске сейчас строятся 92 многоквартирных жилых дома, сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
«В этом году в городе подлежат вводу в эксплуатацию 48 объектов, еще два – в городе-спутнике Смолевичи. С начала года в эксплуатацию в Минске ввели 117 тысяч квадратных метров жилья. Планируется, что до конца июня список сданных пополнят еще 9 объектов», - отметила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.
В микрорайоне Сокол продолжается строительство здания школы. Кроме того, к 1 сентября школа откроется в городе-спутники Смолевичи. Там же продолжается строительство нового детского сада.
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