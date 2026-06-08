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Экономика РБ
ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕХ МАГАЗИНОВ В Г. МАЛОРИТА
09:36 09.06.2026
В ходе контрольных мероприятий специалистами Комитета госконтроля Брестской области установлены грубые нарушения в трех торговых объектах, расположенных в г. Малорите.
Как сообщает Telegram-канал КГК, у собственников отсутствовали документы по качеству и безопасности на значительную часть реализуемой продукции (мужская, женская и детская одежда и обувь).
Субъектами проигнорированы требования по обеспечению прослеживаемости реализуемой продукции. Часть товаров предлагалась к реализации с нанесенными средствами идентификации с недостоверной информацией либо без них.
Во всех объектах отсутствовал ассортиментный перечень обязательных к наличию для реализации товаров, не соблюдались обязательные требования по предоставлению покупателю необходимой информации о товарах (состав, правила ухода, размер), а присутствие продукции отечественного производства в реализуемом ассортименте составляло менее 5%.
Деятельность магазинов приостановлена до полного устранения нарушений.
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