Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Беларуси изъяла из обращения продукцию ООО «Биомолпром» в связи с расследованием случаев госпитализации детей, передает Telegram-канал министерства.

Такое решение было принято по результатам проверки инцидентов в Минской области. Как сообщила заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Светлана Нечай, специалисты ведомства уже завершают проведение масштабного санитарно-эпидемиологического расследования.

Введение жестких ограничительных мер в отношении производителя стало вынужденным шагом для локализации проблемы. Изъятие опасных партий из торговых сетей позволит оперативно ликвидировать эпидемиологическое неблагополучие и полностью предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди населения.

Напомним: 2–3 июня в учреждения здравоохранения Минской области были госпитализированы дети с симптомами, не исключающими кишечную инфекцию. По состоянию на 8 июня новых обращений за медицинской помощью не зарегистрировано.

Ход расследования: В течение двух часов с момента регистрации ситуации был проведен сбор эпидемиологического анамнеза у детей и родителей, установлен предполагаемый фактор передачи инфекции — кисломолочный продукт «Бифидин».

Оперативно отобраны образцы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований. Результаты подтвердили несоответствие продукции требованиям микробиологической безопасности.

Специалистами государственного санитарного надзора проведена оценка условий производства. Деятельность предприятия приостановлена, реализация продукции прекращена.