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Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛОЖИЛА ГАНЕ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАКАО-БОБОВ


13:18 08.06.2026

Беларусь предложила Гане создать совместное предприятие по переработке какао-бобов с последующим экспортом продукции на пространстве Евразийского континента. С таким предложением Александр Лукашенко выступил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, которые прошли в узком составе во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Мы заинтересованы в ваших товарах. Вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами», — заявил Александр Лукашенко, отдельно акцентировав внимание на переработке какао-бобов.

В ходе встречи белорусский лидер подчеркнул, что страна ищет надежных партнеров и «точки опоры в экономике» на западном побережье Африки. Помимо пищевой промышленности, Минск предложил Аккре масштабное сотрудничество в сфере механизации сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Ганы, а также подготовку квалифицированных кадров и взаимодействие в области безопасности.

Ожидается, что по итогам первого в истории двусторонних отношений визита на высшем уровне будет подписан ряд международных документов, расширяющих договорно-правовую базу
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