В январе-апреле 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $10,9582 млрд., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – апреля 2025 г. на 21,2%

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 29,6% до $4,0582 млрд., импорт увеличился на 16,7% до $6,9 млрд.