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Экономика РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 21,2%
12:58 08.06.2026
В январе-апреле 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $10,9582 млрд., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – апреля 2025 г. на 21,2%
Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 29,6% до $4,0582 млрд., импорт увеличился на 16,7% до $6,9 млрд.
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