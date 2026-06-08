ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 21,2%


12:58 08.06.2026

В январе-апреле 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $10,9582 млрд., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – апреля 2025 г. на 21,2%

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 29,6% до $4,0582 млрд., импорт увеличился на 16,7% до $6,9 млрд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2026
валюта курс
EUR 3.2785
USD 2.8169
RUB 3.8259
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2453 -0.028
USD 2.8055 -0.0114
RUB 3.8354 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3310 3.3350
USD 2.8400 2.8480
RUB 3.6450 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1710
EUR/RUB 88.6000 89.6000
USD/RUB 76.0000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line