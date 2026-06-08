БЕЛАЗ продемонстрировал свой высокий технологический потенциал в столице Кыргызской Республики. 6 июня в Бишкеке завершилась первая международная выставка Ala-Too Trade & Industry Expo 2026 с участием компаний стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, на платформе национальной экспозиции Республики Беларусь БЕЛАЗ презентовал инновационные транспортные решения для горнодобывающей отрасли и 27-тонный самосвал-землевоз

МоАЗ-75054 – новый полноприводный самосвал в линейке машин повышенной проходимости могилевского филиала БЕЛАЗа. Машина оснащена надежным дизельным двигателем мощностью 360 л.с. и создана для работы в сложных условиях бездорожья. Ее главная задача – эффективная транспортировка грунта при выполнении вскрышных работ в горнорудной отрасли, а также на масштабных стройках: от гидротехнических объектов до железных дорог.

Кыргызская Республика обладает колоссальным потенциалом в горнорудном секторе: от богатейших месторождений золота до уникальных залежей редкоземельных металлов. И чтобы добывать эти богатства, нужна техника с особым характером – такая как БЕЛАЗ. Неудивительно, что самосвал-землевоз сразу же нашел своего покупателя и прямо с выставочной площадки отправится работать в карьер одной из крупнейших золотодобывающих компаний Кыргызстана.

Стенд БЕЛАЗа в Бишкеке посетил председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев и другие официальные лица, руководители компаний и горнорудных холдингов. Большой интерес у гостей вызвали инновационные разработки БЕЛАЗа, открывающие качественно новые возможности для горняков: карьерные самосвалы на сжиженном природном газе и водороде, полностью электрическая техника и в гибридном исполнении, а также наши новейшие машины для подземных работ и спецтехника.

Центральноазиатский рынок имеет для БЕЛАЗа стратегическое значение. Форум в Бишкеке послужил перспективной бизнес-площадкой для расширения контактов с ключевыми игроками горнодобывающей индустрии евразийского континента. Масштаб события подтверждают цифры: выставка Ala-Too Trade & Industry Expo 2026 объединила на своей площадке более 50 крупнейших компаний стран ШОС – Китая, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.