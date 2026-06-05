Национальный банк Республики Беларусь с 15 июня выпускает в обращение обновленную серебряную слитковую монету «Славянка» 2026 года выпуска.

Как сообщает пресс-служба регулятора, продукт изготовлен из драгоценного металла высшей пробы 999,9. Масса чистого серебра в одной единице составляет 31,1 грамма, что соответствует одной тройской унции, а диаметр денежного знака равен 38,6 миллиметра.

Новинка имеет номинал 20 рублей и выйдет ограниченным тиражом в 15 000 штук. Чеканку всей партии выполнили отечественные мастера на гомельском предприятии «Кристалл». Данная монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

О дате поступления инвестиционной монеты в открытую продажу для физических и юридических лиц регулятор сообщит дополнительно.