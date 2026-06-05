|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ НОВУЮ СЕРЕБРЯНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ МОНЕТУ «СЛАВЯНКА»
11:45 08.06.2026
Национальный банк Республики Беларусь с 15 июня выпускает в обращение обновленную серебряную слитковую монету «Славянка» 2026 года выпуска.
Как сообщает пресс-служба регулятора, продукт изготовлен из драгоценного металла высшей пробы 999,9. Масса чистого серебра в одной единице составляет 31,1 грамма, что соответствует одной тройской унции, а диаметр денежного знака равен 38,6 миллиметра.
Новинка имеет номинал 20 рублей и выйдет ограниченным тиражом в 15 000 штук. Чеканку всей партии выполнили отечественные мастера на гомельском предприятии «Кристалл». Данная монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
О дате поступления инвестиционной монеты в открытую продажу для физических и юридических лиц регулятор сообщит дополнительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2026
Курсы в банках
на 08.06.2026
Конвертация в банках
на 08.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе