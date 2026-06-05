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Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ АГРАРИИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПО ПЕРВОМУ УКОСУ ТРАВ НА 60%


11:17 08.06.2026

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 8 июня 2026 года, травы первым укосом скошены на площади 839 тысяч гектаров, что составляет 60% от запланированного объема в 1 миллион 407 тысяч гектаров. На данный момент убрано 82% от скошенных площадей.

Параллельно со сбором травы хозяйства страны ведут активную закладку сенажа. На отчетную дату заготовлено 4 миллиона 30 тысяч тонн сенажа, или 28% от годового плана, который составляет 14 миллионов 309 тысяч тонн.

Лидером по объемам заготовки сенажа стала Минская область, где установлен локальный рекорд — в регионе уже собрано более 1 миллиона тонн (29% от плана), что в два раза превышает показатели прошлого года на аналогичную дату. В разрезе других областей ситуация выглядит следующим образом: Брестская область заготовила 993 тысячи тонн (33% от плана), Гродненская — 832 тысячи тонн (31%), Могилевская — 485 тысяч тонн (29%), Гомельская — 420 тысяч тонн (27%) и Витебская — 285 тысяч тонн (15%).

Помимо сенажа, в структуре кормозаготовки значительную часть занимают сено и силос. На данный момент хозяйства страны заготовили 36 тысяч тонн сена (5% от запланированного) и 177 тысяч тонн силоса (1% от плана, утвержденного на уровне 20 миллионов 519 тысяч тонн). Общий объем заготовленных травяных кормов в стране достиг 1 миллиона 189 тысяч тонн кормовых единиц, что эквивалентно 12% от годового плана в 10 миллионов 131 тысячу тонн.

Успешному проведению кормозаготовительной кампании и завершению весенне-полевых работ способствует высокая обеспеченность хозяйств питательными элементами. Под яровой сев в республике накоплено 907 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 97% от первоначального плана.
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