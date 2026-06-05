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Экономика РБ


MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ АРТ-КОЛЛЕКЦИЮ С КАРТИНАМИ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ


10:39 08.06.2026

Mark Formelle и фестиваль искусства АРТ-Минск выпустили новую коллекцию, посвященную современному искусству. На принты нанесены картины белорусских художников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Mark Formelle, на создание капсулы вдохновили новые работы пяти художников: Анны Плотниковой, Анастасии Акуловой, Валерии Жданович, Алексея Кулинковича и Inshiya. Каждый из авторов работает в собственной художественной манере, благодаря чему коллекция отражает многогранность арт-сферы Беларуси.

«Коллаборация стала продолжением линейки Art U Wear, посвященной искусству и творчеству. При создании новой коллекции мы обратились к фестивалю «АРТ-Минск» — одному из крупнейших выставочных проектов страны, который ежегодно представляет наиболее заметные и актуальные имена современных художников. Идея капсулы — вывести современное искусство из привычного выставочного пространства и интегрировать в повседневность», — отмечают в Mark Formelle.

Каждый из авторов по-своему раскрывает широту современного белорусского искусства: через личные переживания, визуальные символы, тему телесности или поиска внутренней гармонии.

Картина Анны Плотниковой представляет собой автопортрет, выполненный в необычной коллажной технике. В нем многослойно переплетаются современные художественные приемы, белорусские орнаменты и отсылки к традиционным маляванкам.

Работа Алексея Кулинковича обращается к теме памяти и дома. На создание работы автора вдохновило воспоминание о детстве, деревенских мотивах и ощущениях, которые хочется сохранить в памяти навсегда.

Идея картины Валерии Жданович строится вокруг образа красной маски — выразительного знака, который мгновенно притягивает внимание и вызывает у зрителя ощущение скрытого напряжения и глубины.

«Девочка в саду» Анастасии Акуловой передает состояние умиротворения и внутренней тишины. Это история о попытке остановиться, выйти из бесконечной городской гонки и почувствовать гармонию с собой и окружающим миром.

Для художницы Inshiya творчество — это прежде всего интуитивный процесс и отражение внутреннего состояния. Она обращается к теме телесности и женской красоты, находя вдохновение в естественности и чувственности.

Большинство футболок новой коллекции стоят 29,99 рубля, некоторые модели – 39,99. Их уже можно найти в магазинах Mark Formelle по всей стране и заказать с доставкой на дом.
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